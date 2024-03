Háború Ukrajnában és Izraelben – Ukrajna az oroszok nélkül tárgyalna a békéről + videó

Megosztás itt:

Putyin az orosz parlament két háza előtt csütörtökön elmondott beszédében arról szólt, hogy a Nyugat veszélyes külpolitikai lépései és a részéről elhangzó nyilatkozatok olyan konfliktussal fenyegetnek, amely nukleáris fegyverek bevetésével és a civilizáció elpusztításával járhat. Az orosz elnök figyelmeztetett, hogy a nyugati államok atomháborút provokálhatnak ki azzal, ha csapatokat küldenek Ukrajnába.

Ez nem az első eset, hogy felelőtlen nyilatkozatot láthattunk Vlagyimir Putyin részéről. Nem illik így beszélnie egy nukleáris hatalom vezetőjének - hangsúlyozta Matthew Miller, az amerikai külügyminisztérium szóvivője újságíróknak nyilatkozva.

„Mindig azt szoktam mondani, hogy az üléspontom meghatározza az álláspontomat. Az Egyesült Államok külügyminisztériumának szóvivője bármi történik, Putyinra nem mondhat jót. Most volt egy beszéd és nyilvánvalóan a beszéd egészét el kellett ítélni. (…) Mennek szét a frontok, nem a közeledés felé megyünk. A putyini beszédből amerikai szemüvegen keresztül is ki lehetett volna emelni azokat a pontokat, amelyek tárgyalási alapok.”

- fogalmazott Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő.

Ukrajnának ebben az évben havi 3 milliárd dolláros külső finanszírozásra van szüksége – mondta Szerhij Marcsenko, ukrán pénzügyminiszter a G7-csoport ülésén elhangzott videóbeszédében.

„Ukrajna gazdasága nagyon erősen be volt kötve a szovjet éra alatt Oroszországba. Ugye a nyersanyagokat onnan kapták. A gázt és az olaj nagy részét. Most nagyon sok olyan kiadása van az országnak, amely a háborúval kapcsolatos. Illetve azt se felejtsük el, hogy jó pár millió ember vesztette el az otthonát. (…) Megnőttek a költségei, illetve nehezebb lett a nyersanyag beszerzése és gyakorlatilag a megtermelt javak mennyisége is megváltozott. (…) Az ország egész gazdasága gyakorlatilag felborult.”

- mondta Billwachs Tibor, pénzügyi elemző.

„Az emberi leleményesség nem ismer határokat. Főleg, ha az ember gyakorlatilag a saját életét próbálja menteni egy háborús országban. Most a határ mellett az ukrán határőrség munkatársai két olyan férfit állítottak elő, akik koszorúval a kezükben mozogtak a határ közvetlen közelében. Azt mondták, hogy temetésre igyekeznek, de azt már nem tudták megmondani, hogy pontosan hova és kihez” – számolt be a legfrissebb eseményekről a HírTV kárpátaljai tudósítója, Dunda György.