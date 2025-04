Háború Ukrajnában és Izraelben: Trump nem kér az EU vámmentes ajánlatából + videó

Megosztás itt:

"Nagyon fontos látni, hogy Trumpnak tényleg két fegyvere van. A vám és energia fegyver. Ezeket kombináltan használja, felváltva lő velük. Nem véletlen, hogy az Európai Unió felvetésére, a nulla százalékos kölcsönös vámtarifa leszállításra ilyen válasz született, hogy esetleg vásároljon több energiahordozót Európa és akkor lesz miről beszélgetni. (...) Európának mégjobban meg fog drágulni a gáz."

- mondta Tóth Máté, nemzetközi- és energiajogász.

"Sokakat meglepett, hogy kendőzetlen őszinteséggel állt elő egy regionális toborzó központnak a vezetője. (...) Mondhatjuk, hogy Zelenszkij kegyeltje is volt. És elmondta, hogy ő bizony a fiát, aki 22 éves és most végzett el egy főiskolát semmilyen körülmények között nem engedné a seregbe, mert ő testközelből érzékelte, amikor a fronton volt és sebesülést is szenvedett Bahmutban, ezután került az egyik toborzóiroda élére. (...) Úgy fogalmazott, hogy az ország vezetése, a katonai irányítás nem mérte fel az ország élő erejének, az emberi utánpótlásnak a mértékét és ezzel képtelenség versenyezni Oroszországgal."

- mondta Dunda György.