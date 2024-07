Háború Ukrajnában és Izraelben: Továbbra is vitatott a kijevi gyerekkórházat ért rakétatalálat oka + videó

Somkuti Bálint többek között arról beszélt a bejelentkezésben, hogy a legutóbbi rakétabecsapódás tragédiája kapcsán, hogy ekkor is, miként az orosz-ukrán háború oly sok hasonló helyzete esetében is, mindkét fél a maga számára megfelelő módon fogja a médiában hangsúlyozni, tehát mindenki a saját szempontjai szerint ítéli meg az eseményeket. A szakértő hozzátette: valószínű, hogy ez egy cirkálórakéta volt, ami eltalálta a kijevi gyermekkórházat és nem egy légvédelmi rakéta, ugyanakkor a cél minden bizonnyal nem ez a találat volt. Somkuti Bálint rámutatott: nyilvánvaló, hogy a felelősség egyértelműen Oroszországé, aki támadást intézett Ukrajna fővárosa ellen, a pusztítás mértéke ellenére tény, hogy nem ez volt a célpont.

