Háború Ukrajnában és Izraelben: Továbbra is lebegtetik a NATO-tagság lehetőségét Ukrajna előtt + videó

"Minden szempontból azt várom, hogy változás lesz Magyarország EU-elnöksége alatt. Az elmúlt 6-9 hónap folyamata, amit láttunk, hogy már tavaly októberben elkezdődött, aztán február-márciusban kifejezetten nagy felháborodás övezte az Európai Uniós intézkedéseket. Ezt mutatják a választási eredmények is és ehhez kapcsolódóan szerintem most nagyon kedvező együttállás az, hogy pont magyar elnökség kezdte az átmeneti időszakot, ami egy kicsit mindig nehezebb, de ugyanakkor mindig egy picit tágabb mozgásteret enged a döntéshozóknak."

