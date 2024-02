Háború Ukrajnában és Izraelben – Megjelent Tucker Carlson exkluzív interjúja Putyinnal + videó

Megosztás itt:

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felmentette csütörtökön Valerij Zaluzsnijt a fegyveres erők főparancsnokának tisztségéből, a helyére pedig Olekszandr Szirszkij vezérezredest, a szárazföldi erők parancsnokát nevezte ki.

„A két fél összeveszett. Óriási ukrán területeket foglaltak el az oroszok. Az egyetlen sikeres ukrán válaszcsapáskor visszafoglaltak 500 négyzetkilométernyi területet összesen. A másik megjegyzés pedig az, hogy a nyugati vezetők állandóan adtak tanácsokat, hogy hogyan támadjanak az ukránok. Azt mondták, hogy az az erő, ami Ukrajna rendelkezésére áll, az elegendő arra, hogy egy irányba csapást hajtsanak végre. Az ukrán vezetés úgy döntött, hogy két fő irány, egy mellékirányba kezdik el a csapást, teljes vereség lett. (…) Látszik, hogy egy politikai játszma folyik, ezt a játszmát most az államfő nyerte meg. Hogy ez rövidtávú győzelem lesz-e, majd az idő eldönti."

- mondta Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő.

Vasárnap az amerikai szenátus egy jelentős, 118 milliárd dolláros értékű kétpárti törvényjavaslatot terjesztett elő, amely pénzügyi támogatást nyújtana Ukrajna és Izrael számára. A javaslat ambiciózus célkitűzései ellenére azonnal ellenállásba ütközött a képviselőház részéről.

„Tulajdonképpen a Biden kormányzat egy tulajdonképpeni salátatörvényt próbál elfogadtatni. Mivel tudják, hogy külön-külön elég nehéz lenne, ezért tulajdonképpen egybe gyúrta az Ukrajna és Izrael támogatását, humanitárius segélyt és a határvédelmet.

Ezek az ügyek olyanok, melyek külön-külön is megosztják az amerikai közvéleményt és a politikai életet.”

- fogalmazott Magyarics Tamás, Amerika-szekértő.

Valerij Zaluzsnij felmentése Volodimir Zelenszkij szerint az ukrán hadsereg reformját jelentheti.

„Nagyon megoszlanak a vélemények, illetve az elemzések is eltérnek. Hónapok óta benne volt a levegőben ez. Arról cikkezett a média, hogy Valerij Zaluzsnij napjai, hetei meg vannak számlálva. Gyakorlatilag már múlt héten is felmerült a menesztése. Ez tegnap be is következett, az előzményekhez képest egyébként eléggé csendesen. Attól tartottak, hogy azonnal egy népharag kerekedhet a menesztése során és akár utcára vonulhatnak az emberek, vagy a fronton a katonák letehetik a fegyvert. Egyelőre ilyesmiről szó sincs, bár az elkövetkezednő napokban bármi megtörténhet.”

- számolt be az ukrán eseményekről Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója.