Zelenszkij "béketerve" egyenes út a harmadik világháborúhoz - a maszol.ro portálról?

"A nyugati hírforrások is már úgy értékelik, hogy az ukrán hadsereg nagyon nehéz helyzetben van. Ahogy haladunk előre az időben méginkább így van. Emberre, lőszerre, fegyverre és főképp pénzre van szükségük. Ebből már mindből hiányt szenved Ukrajna. Ehhez képest az, hogy az oroszok bejelentették, hogy a kurszki betörés okán is ők a második konferenciára sem mennek el, az ukrán béketerv erősen zárójelbe került"

- fogalmazott Horváth József, biztonságpolitikai szakértő.

Nincs változás? - Ursula von der Leyen bejelentette az EU új vezetőit

"Alepvetően öt évvel ezelőtt is ugyan ezt a testtartást láthattuk a baloldali sajtótól, mint most. Akkor is arról volt szó, hogy a bővítéspolitika mennyire jelentéktelen terület. Ehhez képest Várhelyi Olivérnek olyan eredményeket sikerült elérnie ebben a szakpolitikában, ami a legfontosabb és leginkább tekintélyesebb portfólióvá vált most az Európai Bizottságban. Pont emiatt várható is volt, hogy Mgyarország nem kapja meg újra ezt a pozíciót, hiszen folyamatosan próbálnak olyan portfóliót adni a magyar biztosoknak, ami jelentéktelennek tűnhet"

- mondta Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője.