Háború Ukrajnában és Izraelben: Több tagállam is szigorítana a migrációs szabályokon + videó

A G7-országok támogatják Ukrajna "visszafordíthatatlan útját" a NATO-tagság felé

"Kell egy ellenségkép. Tudom, hogy amit mondok az csúnya, de van egy szövetségi rendszer, melyben a világ számos vezető hatalma ott van. (...) November ötödikén ha bejön Trump, akkor fütyülni fog a többiekre és ő megcsinálja a saját politikáját. Ha bejön Kamala Harris, akkor a demokrata politika fog folytatódni Sorossal, hiszen Soros az egyik legfőbb támogatója a demokratáknak."

- fogalmazott Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő.

Az orosz-ukrán háború után a migrációról vitáznak az EU-csúcson

"Alapvetően a múltheti tanácsülés nagyon rövid volt. A két nap helyett csak egy napig tartott. Ez általában akkor szokott így történni, ha nincsenek olyan sűrgős esetek, melyek a tagállamok között nagy ütközést jelentenének. Most csak a szokásos napirendi pontok kerültek a tagállamok vezetői elé. Migráció, Ukrajna, versenyképesség. Az elmúlt időszakban bőven volt idejük ezekben a kérdésekben tárgyalni. Most nem volt semmi olyan sűrgős, amiről hirtelen kellett volna dönteni, pedig volt rá elvárás Zelenszkij részéről. (...) A migráció valóban az egyik legfontosabb kérdés volt a mostani tanácsülésen és ez azért is érdekes, mert az elmúlt időszakban nagyon nagy a hangsúlyeltolódás az uniós tagállamok között, amikor migrációról beszélgetünk. Már egyre több tagállami vezető, aki eddig nyiltan támogatta a migrációt és a nyílt határok politikáját, most egyre inkább szigorítana a szabályain. "

- mondta Lajkó Fanni, az alapjogokért Központ elemzője.