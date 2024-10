Háború Ukrajnában és Izraelben: Több mint 40 millióan már szavaztak Amerikában + videó

Megosztás itt:

Iránban már a válaszlépéeket tervezik Izrael szombati támadása után

"Most főhet a feje a teljes iráni államigazgatásnak válaszlépés tekintetében. Ennek két oka van. Eddig Irán proxikon keresztül vívta a háborúját Izraellel. Az eszkaláció elképesztő mértékét hozta az, hogy tényleges katonai akciók történnek a másik területén, ideértve a ballisztikus rakétákat. Ezt el kellett engednie Iránnak. Ehhez képest egy más típusú helyzetben van, ahol a technikai fölény az nyilván Izraelé, illetve a nemzetközi támogató ernyő, amit az Egyesült Államok jelent első sorban, az megint Izraelnek kedvez. A másik dimenzió talán még ennél is izgalmasabb. A szorult helyzet abból adódik, hogy a dilemma úgy néz ki, hogy nem hagyhatja megválaszolatlanul Irán az ilyen mértékű akciót (...), viszont mind a régió középhatalmai, mind pedig a közvélemény felé mutatnia kell a stabilitást és az erőt. (...) Nem engedheti me Izrael sem és Irán sem a másik oldalon, hogy nem domonstrál erőt. Viszont lassan Iránnak nincs miből."

- fogalmazott Tóth Máté, nemzetközi jogász.

Már több mint 43 millióan leadták voksukat az amerikai választásokon

"Feltehetően a legtöbb ember már döntött. Az ingadozók száma 5-10% körül van. (...) Az országos adatok szerint Trump vezet. Ugyan minimálisan, 0,9 százalékkal. (...) Általában a közvéleménykutatók arra panaszkodnak, hogy az emberek alig 10%-a válaszol a kérdéseikre. A hívás után ahogy meghallják, hogy miről van szó le is teszik a telefont. Ilyen szempontból az ember megkérdőjelezi, hogy mennyire hitelesek ezek az adatok. Másodszor pedig, akik válaszolnak, azok általában a magasabb képzettségűek."

- mondta Magyarics Tamás, Amerika-szakértő.