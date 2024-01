Háború Ukrajnában és Izraelben – Nyolcezer terroristával végzett az izraeli hadsereg + videó

Megosztás itt:

2024 a választások éve. Választ az Amerikai Egyesült Államok, választ Oroszország, az Európai Unió, Nagy-Britannia is, de most hétvégén még Tajvanon is választanak. Az eddigi elnök, aki az előző két ciklust vezette nem indulhat harmadszor. Helyette a pártja az alelnököt indítja.

„A progresszív párt jelöltje, tehát az eddigi elnöknek az utóda, illetve az alelnöke áll leginkább a függetlenség pártján a három jelölt közül és mögötte áll az Egyesült Államok is. (…) „

- mondta Demkó Attila, biztonságpolitikai szakértő.

„Biztosan nem 23 millió kínai etnikumú, a Kínai Köztársaság, művésznevén Tajvan lakóinak a jövőjéről fognak dönteni, bár ők úgy fognak az urnához indulni. Ha csak a regionális hatásait nézzük az is több milliárd ember. De nyugodtan mondhatjuk, hogy a Föld szinte minden lakóját érintheti, hogy a Kínai Köztársaság, Tajvan halad a nyugati, Washington barát külpolitikán és kormányzati politikán vagy pedig egy inkább Peking felé simuló, Pekinggel kiegyező politikát választ”

- mondta Kiss Rajmund, A MCC Dipolmáciai Műhely vezetője. De beszélt az amerikai és az orosz választásokról is.

Recep Tayyip Erdogan török elnök felajánlotta Zelenszkijnek, hogy közvetít az Oroszországgal folytatott tárgyalásokon.

„Törökország ideális közvetítő lenne. (…) Nagyon fontos regionális középhatalomról beszélünk, amely jó kapcsolatokat ápol Oroszországgal és jó kapcsolatot ápol Ukrajnával is, Tehát a bizalom mind a két oldalról valamilyen szinten megvan. (…) Én úgy látom, hogy Zelenszkij elnök nagyon nehezen tudna fordulni, hiszen imidzse az a győzelemre épült és ha leülnek tárgyalni az semmiképp sem lesz győzelem, hiszen területeket kell Ukrajnának de facto feladnia, de látszanak a fordulat jelei.” – fejtette ki a műsorban Demkó Attila.

Sikerült felszámolni a Hamász katonai szárnyát Észak-Gázában – ezt az izraeli hadsereg jelentette be. Közölték, hogy eddig nagyjából nyolcezer terroristával végeztek a térségben, és lefoglaltak több tízezer fegyvert, valamint több millió dokumentumot.

A Régióban járt Josep Borrell is. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szombaton Bejrútban járt.

"Muszáj elkerülni a válság regionálissá duzzadását a Közel-Keleten. Libanonnak semmiképpen nem szabad belesodródnia egy regionális konfliktusba" - jelentette ki Josep Borrell a libanoni miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Egy olyan konfliktusból, amely már az egész térségre kiterjedt, senki nem kerülhet ki győztesen - tette hozzá.

Ukránok millióit félemlítette meg egy magasrangú tisztségviselő. Azt állította biztosabb azoknak az ukránoknak a túlélési esélye, akik jelentkeznek a frontra, mint azoknak, akik jelenleg bujkálnak és nem hajlandóak harcba állni. Kárpátaljáról jelentkezett Dunda György, a HírTV tudósítója és többek között erről a fenyegetésről is beszélt.