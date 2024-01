Háború Ukrajnában és Izraelben – Soros szerepe az orosz-ukrán konfliktusban + VIDEO

Megosztás itt:

Az izraeli hadsereg azt állítja, sikerült felszámolnia a Hamászt a Gázai övezet északi részén. Viszont folyamatosan zajlanak tovább a hadműveletek.

„A lakosságnak egy jó részét evakuálták kényszerűségből és az övezetnek a középső, majd utána a déli része felé húzódtak és hát kétmillió emberről beszélünk. Tehát egy hatalmas tömegről. Nyilvánvaló ebben a jelenlegi helyzetben az izraeli hadsereg és azon belül is a különleges erői most folytatják azt a műveletet, csak most a középső és déli részen, hogy igyekeznek felderíteni, megtalálni azokat a bázisait, föld alatti raktárait, alagút rendszereit a Hamásznak, ahogy azt északi részen, utána meg lehetett semmisíteni, fel lehet számolni. Illetve a Hamász harcosainak a likvidálását, ami azért borzasztóan nehéz, mert az, hogy éppenséggel ki minősül harcosnak az lehet, hogy éjszaka harcol, napközben pedig valamelyik állami intézményben dolgozik és békésnek tűnő állampolgár” -mondta Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója.

Komoly előnybe kerültek az oroszok az elektronikai hadviselésben, írja a Financial Times.

„Az orosz-ukrán konfliktusnak ez egy nagyon fontos területe. Akár, ha úgy nézzük, mint a technikai fejlesztéseknek egy kutató terepe, egy tesztlaborja. Hiszen az oroszok részéről egyre gyakrabban halljuk, illetve az ukránok is megerősítik, hogy az ukránoknak a rádiókommunikációs rendszereit zavarják, megnehezítik az egyes védelmi erők közötti összehangolt mozgást, csapatoknak az információcseréjét. (…) Másrészről amit most látunk az a technikai zavarás az pedig az ukrán, például légvédelmi erőknek a radarelhárító rendszereinek a megzavarása” – reagált Horváth József.

2016 óta nem érkeztek annyian Európába, mint amennyien 2023-ban.

„A Frontex 355 ezer illegális határátlépőről számolt be. Eközben az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége azt mondja, hogy közel egymillióan adtak be menedékkérelmet Európába. A két szám közötti különbség az részben annak a hibaszázaléknak tudható be, hogy nem mindenki adott be igényt és vannak, akik menedékkérelem beadása nélkül is itt tartózkodnak. Illetve az ukránoknak a száma is megdobja a beadott kérelmeknek a száma és az elfogadott kérelmek közötti különbséget, hiszen az ukránok megkapják gyakorlatilag azonnal a menekült státuszt” -mondta a Migrációkutató Intézet vezető kutatója, Sayfo Omar.

A Holosz-frakció egyik képviselője, Roman Kosztenko kijelentette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök "politikailag már halott".

„Roman Kosztenko szavai hatalmas megrökönyödést váltottak ki, mert ezidáig Ukrajnában politikus nem merte azt a bátorságot tanúsítani, amit most Kosztenko. Nagyon kemény, erős szavakkal illette Volodimir Zelenszkij-t. (…) Roman Kosztenko-ról tudni kell, hogy a Hang nevű parlamenti frakciónak a tagja, egykori titkosszolgálati tiszt és a frakciója pedig szoros kapcsolatban áll Soros György birodalmával. Elemzők a tegnapi megnyilvánulás kapcsán hozzáteszik, hogy Soros György a színes forradalmak atyja és nyilvánvalóan nem véletlen hangzott el ez a kijelentés Kosztenko-tól” -fogalmazott Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója.