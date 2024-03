Háború Ukrajnában és Izraelben – Oroszország nem fog meghátrálni

Megosztás itt:

A francia fegyveres erők készen állnak a legnehezebb konfliktusokra - ezt mondta a francia szárazföldi erők vezérkari főnöke, aki szerint kevesebb mint 30 nap alatt 20 ezer katonát képesek bevetni.

„Valószínűleg itt a gyors reagálású erőkről is beszélhetett a francia vezérkari főnök, illetve magát az emberállományt nem nehéz összeszedni, de azt valahogy át kell vinni Európa másik felére, esetlegesen Afrikából kell átcsoportosítani és továbbra sincs hozzá eszközpark. Ez itt a fő probléma most francia esetben. Mert például a tüzérségi lövegek esetében (…) a francia állomány jelentős százaléka már átadásra került Ukrajnának és pont ezzel párhuzamosan még a marokkói megrendeléseket is ukrán oldalra kellett átirányítani. Szóval azért a gyártási kapacitás és ezek pótlása nem tudott olyan mértékben felpörögni.”- mondta Hidegkuti Konstantin, nemzetközi kapcsolatok szakértője, a moszkvater.com állandó szerzője.

Hozzátette: Vélhetően Franciaország fokozatosan előretolt bástyákat fog kialakítani Ukrajna esetében.

Ukrajna nem hosszabbítja meg az Oroszországgal kötött gáztranzit-megállapodást 2024. december 31. után. Ezt március 17-én, vasárnap jelentette be Herman Haluscsenko ukrán energiaügyi miniszter.

„Eddig is lehetett üzengetésekről hallani ukrán gázellátást nyújtó cégektől, hogy Ukrajna nem kívánja meghosszabbítani az orosz-ukrán gáztranzit szerződést. Kormányzati szinten ez az első hivatalos nyilatkozat erről. Meg nem lepődünk, de vidámak nem vagyunk. Európa gázellátását a mai napig komolyan érinti ez a tranzit útvonal. Magyarország abban a szerencsés helyzetben van, hogy mi átállítottuk a váltókat a török, illetve a déli áramlat vezetékre. Így a mi orosz gázbehozatalunk az a Balkánon keresztül történik. Érdekes módon pont Nyugat-Európát érinti jobban ez a változás” – fogalmazott Tóth Máté, energiajogász.