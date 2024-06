Háború Ukrajnában és Izraelben: Oroszok nélkül nincs béke + videó

"A migránsgettók, amiket elvárnak az uniós tagállamoktól, hogy építsük meg őket, tartsák ott a migránsokat egészsen a menedékkérelmüknek az elbírálásáig, pont ezekről szóltak a tranzit zónák, amik Magyarországon is voltak. Most egy olyan köztes állapotban vagyunk, hogy Magyarország megszűntette a tranzit zónákat, mert az Európai Bizottság erre felszólította Magyarországot, most pedig azt várják el, hogy ezeket visszaépítsük. Az a köztes állapot van, hogy megszüntek a tranzit zónák, de a migránsgettókat Magyarország elutasítja és ezért rónak hazánk nyakába egy több milliárdos büntetést"

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Magyarázkodni kényszerült Olaf Scholz Az Európai Unió tárgyalt egy Oroszország elleni újabb szankciós csomagról, amely megtiltaná a tagoknak az orosz cseppfolyósított földgáz európai terminálokon keresztül történő reexportálását, Németország azonban ellenezte az intézkedést – írja uniós diplomatákra hivatkozva a Politico. Súlyos vonatbaleset történt Indiában, többen meghaltak Legalább tizenhárom ember meghalt hétfőn Kelet-Indiában azt követően, hogy egy személyvonat áruszállító szerelvénnyel ütközött Nyugat-Bengál államban - közölte a rendőrség.