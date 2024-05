Háború Ukrajnában és Izraelben: Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki Netanjahu és Putyin ellen + videó

A Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot kért a Hamász vezetője, Jahja Szinvár ellen, valamint Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ellen is, mindkettőjükre háborús és emberiesség elleni bűncselekmények vádjával az október 7-i, Izrael elleni terrortámadások, valamint azt azt követően kitört és azóta is zajló izraeli háború miatt – jelentette be a bíróság főügyésze, Karim Khan a CNN-nek adott exkluzív interjújában.

