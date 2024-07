Háború Ukrajnában és Izraelben: Nem tudjuk, hol van az igazság és hol van a propaganda + videó

"Az ukrán légvédelem egyre kevésbé hatékony. Úgy tűnik, hogy az oroszok két kiemelt célpont csoportot támadnak: az egyik az energetikai létesítmények, a másik pedig azok a légibázisok, ahonnan elméletileg F16-osok fel tudnának szállni. Itt vannak kakukktojások, amikor a nagyvárosokban látjuk ezeket a tragikus képeket, mint például, hogy egy onkológiai kórházat, ahol kisgyerekeket is kezelnek ért támadás. Nem tudjuk, hogy hol van az igazság és hol van a propaganda ezekben a felvételekben, hiszen láttuk azt akár a Gázai övezetben is, hogy a Hamász előszeretettel használta a kórházakat arra, hogy a saját terroristáit ott bújtassa. (...) Nem tudjuk, hogy egy-egy ilyen egészségügyi intézményen belül az ukrán védelmi szervek létrehoznak-e egy-egy bázist."

