Háború Ukrajnában és Izraelben: Nem lesz egyszerű pótolni az iráni elnököt + videó

"Az irániak furcsa mód 30-40 éves gépekkel közlekednek. Tehát ezek a gépek valaha megbízható, jó gépek voltak, csak hozzá kell tenni azt is, hogy az Iránt érő szankciók kapcsán nem jutnak pótalkatrészekhez, nem tudnak megfelelően szervizelni. Tehát ezek az idős helikopterek, melyeknek legtöbbje 30-40 éves, ezek sajnos már műszakilag kritikus állapotban vannak és akár ez is lehetett az egyik oka annak, hogy az egyik helikopter műszaki hiba miatt lezuhant."

