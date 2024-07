Háború Ukrajnában és Izraelben: Nem lehet megrendezett a Trump elleni merénylet + videó

"Az csak a filmekben mutat nagyon jól, hogy a mesterlövész hihetetlen nagy távolságból belenéz a távcsövébe és biztos kézzel eltalálja a célt. Pláne akkor ha a célpontnak bármelyik testrésze is mozog. (...) A lövész jól lőtt, jól célzott, csak közben a célszemély bemozdult. (...) Egész egyszerűen azt kell látni, hogy van egy viszonylag nyílt terület, van egy több tízezres tömeg és vagy egy x összeg, amellyel ezt a biztonsági protokollt össze kell eszkábálni. Meghúzták egy kordonnal, hogy aki ott belép, azt mágneskapuval engedik be, megmotozzák, tehát csak fegyver nélkül léphetnek be. Az a hiba, hogy túl szűkre húzzák ezt a kordont."

