Háború Ukrajnában és Izraelben: Nem lehet egy globális játékossal úgy tárgyalni, ahogy Zelenszkij próbálkozik + videó

"Én azt látom, hogy mindenki elmondja a saját narratíváját. Ez így logikus. Csak egyet azért látni kell, ezt a háborút az oroszok is be akarják azért fejezni. Érdekes lesz, amit mondok. Ha nem fejeznék be, akkor nagyon lemaradnának Kínától, a mai szövetségesüktől. Nem az USA-tól, mert ott atom paritás van, a többi kérdésben azonban az USA messze megelőzte. De Kína fontos. Oroszország számára kulcskérdés a volt déli szovjek köztársaságok helyzete. Mindenki keresi a kapcsolatot a térségben érintett négy nagyhatalommal. USA, Oroszország, Kína, Törökország. Ebben a négyben kell egyensúlyozni. Ha a béketárgyalás a fegyverszünettel kezdődik, akkor ez lehetséges. (...) Nagyon kiváncsi vagyok a moszkvai tárgyalásokra és azok eredményére. Egy tény: az asztanai találkozó megmutatta, hogy a világ jelentős része szembefordult az USA-val."

