Háború Ukrajnában és Izraelben: Minden alfája és ómegája, hogy ki lesz az amerikai elnök + videó

"Az oroszokat abszolút nem érdekli, hogy mit mond Zelenszkij, az oroszokat az érdekli, hogy az amerikai elnök mit mond és mikor fognak leülni tárgyalni Putyinnal, ahol megbeszélik a jövendő orosz-ukrán határt és nagyon sok egyebet. A svájci békekonferenciának a világon semmi értelme nem volt. Volt két nap PR. De a világ 200 országából összesen 40 támogatta Ukrajnát. Ha megnézem az elmúlt 24 órát még a finn államfő is azt mondta, hogy le kell ülni feltételek nélkül tárgyalni. A frontokon Ukrajna nem tud előremenni. Most megkapta az F16-osokat, a probléma, hogy nincs ukrán pilóta. 20 olyan ukrán pilóta van, aki elvileg képes nyelvet beszélni és F16-osokkal repülni. (...) Itt mindennek az alfája és ómegája az, hogy november 5-én ki lesz az amerikai elnök"

