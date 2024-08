Háború Ukrajnában és Izraelben: Mérhetetlenül cinikus az Európai Bizottság üzenete + videó

Megosztás itt:

A következő, második nemzetközi ukrajnai békekonferenciát a “Globális Dél” egyik országában fogják megtartani, hogy kifejezze a “világ egységét” az orosz invázióval szemben – jelentette ki Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője a Bloomberg amerikai hírügynökségnek adott interjújában.

"Ez egy Kína felé tett gesztus. Teljesen egyértelmű, hogy látják az ukránok is, hogy ahogyan az oroszok nélkül, úgy a kínaiak nélkül sem lehet a világban tartósan békét teremteni. Pláne ebben a konfliktusban, ahol a kínai érdekek is azért kőkeményen megjelennek, akár Ukrajnán belül befektetéseket illetően is. A kínaiak mindkét fél részéről érintettek sok szempontból. Tehát én azt gondolom, hogy a “Globális Dél” megjelölése, hogy ott legyenek a tárgyalások Svájc után, az már azt is jelenti demonstratívan is, hogy a világ megváltozott és a súlypontjai nem feltétlenül északi féltekén, hanem délen is megjelennek és ezt az ukránok tudomásul vették vagy szóltak nekik, hogy vegyék tudomásul."

- fogalmazott Horváth József, biztonságpolitikai szakértő.

A jelenlegi információk alapján úgy látja az Európai Bizottság, hogy nem fenyegetett az ellátásbiztonság Magyarországon és Szlovákiában.

"Elképesztően cinikus ez az üzenet, amit kaptunk az Európai Bizottság albizottságától, aminek a célja, hogy azt vizsgálja, hogy történik-e olyan sértése a tagállami érdekeknek, ami például most világosan történik. A tények magukért beszélnek. Egyrészt elzárták a tranzitot a Lukoil számára az ukránok a szlovák és magyar ellátáshoz szükséges mennyiségek tekintetében. Ez egy világos tényállás. Ahogy mondani szoktuk világos a motiváció is, hiszen az ukrán kormány elismerte, hogy ezzel politikai nyomást akarnak gyakorolni Magyarországra. (...) Ehhez képest azok a magyarázatok, amik a Bizottságtól jönnek mérhetetlenül cinikusak és leginkább azt mutatják, hogy az Európai Unió a tagállamainak a védelme helyett, ami a dolga lenne, beállt az ukránok és az ukrán narratíva mögé."

- mondta Tóth Máté, nemzetközi jogász.