Háború Ukrajnában és Izraelben: Megpróbálták megölni Dondald Trumpot + videó

"A merénylet után néhány órával már mindenki nyilatkozott. Feltételezések vannak csak. A tény, hogy a 20 éves fiú mesterlövész volt, tény az is, hogy ezt a fegyvert az apjától kapta, tény az, hogy ő korábban republikánusnak adta ki magát és ennek keretében szavazó volt. De az is tény, hogy négy évvel ezelőtt már a demokratákat segítette, igaz csak egy piti összeggel, 15 dollárral, de akkor is a Biden csapatot segítette. Az egyik posztjában azt írta, hogy gyűlöli a republikánusokat, gyűlöli Trumpot. Rengeteg kérdés merül fel."

