Háború Ukrajnában és Izraelben: Matteo Salvini ma meglátogatja Orbán Viktort Budapesten + videó

Újabb robbanások rázták meg Libanont - Adóvevők robbantak Bejrútban

"Mindennek van egy nemzetközi jogi horizontja és néha az sokkal árulkodóbb egyébként katonai, politikai, stratégiai, harcászati dimenzió. Csak egy példa a 2022 február 24-e előestéjén, amikor megkérdeztek biztonságpolitikai szakértőket, hogy lehet-e orosz támadás, akkor szinte mindenki egyöntetűen azt ondta, hogy nem lehet. Ha megkérdeztek volna egy nemzetközi jogászt az azt mondta volna, hogy garantált a támadás, mert más szemszögből nézzük ugyanazokat az eseményeket. Ennek is van egy fontos nemzetközi jogi horiztonja, ami most történik és van egy magyar szála is, ahol felemrült magyar felelősség. Esetleg nemzetközi diplomáciai felelősség. (...) A nemzetközi politikai esemény jelenleg nagy mértékben Amerikára figyelnek. Ez a közel-keleti eseményekre és a mostani csipogós eseményekre is fokozottan igaz."

- fogalmazott Tóth Máté, nemzetközi jogász.

Matteo Salvini ma meglátogatja Orbán Viktor Budapesten

"Egy milánói ebéd előtt megrohanták a miniszterelnököt az újságírók (...) és neki szegezték a kérdést, hogy miért jött és miért pont Salvinivel szeretne találkozni. (...) Orbán Viktor csak elmosolyodott és azt mondta, hogy Salvini az én hősöm. (...) Azért mondta ezt, mert sikerült megcsinálnia azt a tengeren, amit eddig lehetetlennek tartottak, amit nekünk pedig sikerült megcsinálnunk a szárazföldön. Megállítani ezt a kikényszerített migrációt."

- mondta Szomráky Béla, Olaszország-szakértő.