Háború Ukrajnában és Izraelben: Magyaroszág Brüsszelbe szállítaná a magyar határhoz érkező migránsokat + videó

"2015 óta terrorcselekmények sokasága zajlott Európában. Egyik súlyosabb volt mint a másik. Kamionnal hajtottak tömegbe, késes támadás, robbantásos merénylet, Franciaországban egy szörnyű terrorhullám. (...) A 2015-ben elkezdődött folyamat súlyos, a társadalom egészét érintő negatív következményekkel járt. Emellett köztörvényes bűncselekmények sokasága, például nőkkel szembeni erőszak, no-go zónák létrejötte és nagyon sok a szociális ellátórendzsert érintő társadalmi igazságtalanság történt. Mint a magukat menekültnek hazudó illegális migránsok, akik pénzért a szervezett bűnözés által jutnak be Európába. (...) Számos olyan körülmény, tényadat, súlyos esemény törént Európa szerte, ami elérte a lakosság politikai ingerküszöbét, de nem érte el a politikának az ingerküszöbét. Ez azt jelenti, hogy 2015 óta Magyarország őrzi a határait, nem engedünk be illegális bevándorlókat. (...) Nagy lakossági támogatással döntött a kormány a határok lezárása mellett."

"Az ukrán előrenyomulásnak fékeződött a lendülete, de azért valamilyen szinten halad előre és ezek a számok melyeket az ukrán hivatalos források közöltek, valamelyest túlzóan, de a valóságot valamilyen szinten jól mutatják be. (...) Olyan fölösleges számháborút látunk, ami nekem már inkább a számmisztika területén van. Mondanak számokat, melyről tudjuk, hogy nem is igaz, de igazából a hosszútávú tervekhez nem járul hozzá."

