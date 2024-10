Háború Ukrajnában és Izraelben: Magyar Péter és Manfred Weber is szereptévesztésben voltak + videó

Megosztás itt:

"Mondtahtjuk azt, hogy dübörög a kampány gépezet az Egyesült Államokan és most a két hurrikánt, a jelenlegit és a múltkori Helenét is érdemes egybevonni. Minekután az akkori arra adott válasz hiánya az Amerikai Egyesült Államok kormányának oldaláról arra kényszerítette Bident, hogy lemondja ukrajnai programját, illetve európai közreműködését ilyen téren. Ha megnézzük az akkori válasz, és főképp megintcsak a válasz hiánya és az, hogy az Appalache-hegységben mennyire elhúzódott és még máig tartanak a különböző mentési és helyreállítási munkálatok. Ennek következtében ez közvetlen hatással van Kamala Harris elnökválasztási esélyeire és megint biztosra akarnak menni a jelenlegi kormányzat oldaláról és azt mondják, hogy "Zelenszkij te várj még egy kicsit, most először megpróbáljuk Floridát behúzni." Azt követően lehetségesen még az elnökválasztás előtt, de nem tartom kizártnak, hogy utánra időzítve fogják megtartani ezt a csúcstalálkozót. Ha nézzük itt a dominók egymás után buktak ki. Először Joe Biden mondta le a részvételét és miután úgymond a buli elült azzal, hogy a legfőbb hatalommal bíró személy azt mondta, hogy nem tud részt venni, akkor már mindenki más is kifarolt."

- fogalmazott Hidegkuti Konstantin, nemzetközi kapcsolatok szakértője, a moszkvater.com állandó szerzője.

Orbán Viktor az EP-ben ismertette a soros elnökség célkitűzéseit

"A magyar miniszterelnök felvázolta azt, hogy az Európai unióban milyen problémák vannak, felvázolta azt, hogy a magyar elnökség a fél év alatt, de még a fél éven túl is akár milyen megoldási javaslatokat tud erre ajánlani. Ezek eléggé konkrétak voltak. (...) Teljes mértékben figyelmen kívül hagyták ezt, de azt gondolom, hogy Orbán Viktor mikor megérkezett Strasbourgba és ringbe szállt, akkor egyértelműen megnyerte a sajtó által feltett kérdéseket is és megnyerte a tegnapi vitát is. (...) Tegnap teljes mértékben tudott konstruktívan válaszolni még a személyeskedő politikai támadásokra is, melyel egyértelműen megcáfolta a baloldali liberális közegben terjedő közhiedelmeket."

- mondta Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője.