Háború Ukrajnában és Izraelben: Magyar és szlovák kézben is van aduász Ukrajnával szemben + videó

"A jogsértés Ukrajna részéről megvalósult. Én is hüledezve olvastam az ukrán miniszterelnök szavait és ez az állapot magyar emberként meg fog bennem maradni ha a nap folyamán nem cáfolja meg az Európai Unió. Sűrgősen cáfolnia kellene azt, hogy megértéssel fordul egy tagjelölt állam veszélyes lépésével szemben. Ez az empátia egy olyan lépés az Unió részéről melynek két tagállam is az áldozata."

"Jelen helyzetben kérdés az, hogy Ukrajna meg akar-e állapodni, de mint látjuk nem. (...) Magyarország és Szlovákia szempontjából nem szabad elfelejteni, hogy a mi kezünkben is vannak aduászok. Ezt úgy hívják, hogy dízel export és elektromos áram export. Ha megnézzük a statisztikákat, akkor látható, hogy az ukrán dízelfelhasználás jelentős hányada a Mol két finomítójából érkezik. Ahogy Fico is belebegtette, ha Ukrajnával nem sikerül megállapodni, akkor mindkét ország dönthet úgy, hogy el fogják zárni a dízelszállításokat Ukrajna irányába. Nem szabad elfelejteni, hogy az ukrán állam nem tud működni dízel nélkül."

