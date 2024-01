Háború Ukrajnában és Izraelben – Lehetséges 24 óra alatt befejezni egy háborút?

Megosztás itt:

Donald Trump január 16-án azt nyilatkozta: ha ő lenne az amerikai elnök, akkor a Zelenszkij és Vlagyimir Putyin orosz elnök közti párbeszéd szorgalmazásával egy nap alatt véget tudna vetni a háborúnak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken meghívta Donald Trump volt amerikai elnököt Kijevbe:

„Igen, meghívom önt Kijevbe, Donald Trump. Ha 24 óra alatt meg tudja állítani a háborút, az azt hiszem elég indok arra, hogy bármikor eljöjjön Kijevbe, amikor én is itt vagyok” – idézte a Politico az ukrán elnök szavait.

„Ez egy picivel összetettebb. Zelenszkij járja a világot. Elmegy Davosba, elmegy a nyugati fővárosokba, elmegy mindenhova. Két részből áll minden beszéde. Érdekes, hogy ez nem változik. Az első rész, hogy megköszön mindent, a második rész, hogy elmondja a követeléseit. Nem a kéréseit! A felesége is nyilatkozott tegnap, ahol kerek perec közölte, hogy ő védi a nyugati demokráciákat, de ebből egy kukk nem igaz. Ukrajna mindennek nevezhető, de demokráciának nem. Érdekes, hogy ez a beszéd néhány emberre hat. (…) Az amerikai pénzcsap most bedugult. Ha valaki megfigyeli az Egyesült Államokban most sorra hívják össze a zárt üléseket, ahol azt mondják, hogy ha nem kap Ukrajna pénzt, paripát, fegyvert, akkor Ukrajnának hónapjai vannak hátra. Erre mi a válasz? Megpróbálják Európát meggyőzni, hogy adjuk oda az ötven milliárd eurót és támogassuk Ukrajnát. Meglátjuk mi lesz belőle.”

-mondta Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő.

Az Európai Parlamentben érdekes vita alakult ki az elmúlt héten, melynek az egyik csúcspontja az volt, hogy Ursula von der Leyen bejelentette, hogy Magyarország egyetlen centet nem fog kapni, addig amíg nem rendezi többek között a magyar szexuális kisebbségek jogait.

„Valóban ennek a nagyon direkt megszólalásnak az európai bizottság elnöke részéről többféle egyébként helyes interpretációja van. Az egyik Hidvéghi Balázs, Európai Parlamenti képviselőtől hangzott el a minap, aki azt mondta, hogy azért támadják Ursula von der Leyent, mert elismerte, hogy a jogállamisággal egyébként semmi gond nincs már Magyarországon. Nem mintha eddig lett volna. (…) Viszont van három téma, (…) a migráció, az LMBTQ propagandával kapcsolatos Magyarországi szabályozás a gyermekvédelmet illetően, illetve a háború kérdése, Ukrajna háborúban tartásának finanszírozása. (…) azáltal, hogy ezeket az elnök asszony kiemelte, tisztább képet kaptunk”

-mondta ifj. Lomnici Zoltán, alkotmányjogász, a Századvég jogi szakértője.

Oleg Zsdanov katonai szakértő szerint akár tömeges ellenállás is kialakulhat a mozgósítás kapcsán. Többek között erről beszélt a műsorban Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója.