Háború Ukrajnában és Izraelben: Lassan visszatérünk a '70-es évek kölcsönös elrettentésen alapuló politikájához + videó

"Amit a svájci konferencián hallottunk az a PR részre volt ennek a tragikus háborúnak. Amit pedig a NATO főtitkára mond az viszont egy reakció. Ugye az oroszok is közölték, hogy akkor ők taktikai fegyvereket, harctéri atomfegyvereket telepítenének Belarusz területére. Ennek az előkészületei, a feltételek megteremtése már megtörténtek. Ehhez képest most a NATO főtitkár, aki magyarhangja az Amerikai Egyesült Államoknak elmondta, hogy akkor ők is emelik a tétet és Európába nagyobb mennyiségű atomfegyvert kell telepíteni, hogy ellensúlyozzák az oroszoknak ezt a fajta lépését. Tehát visszatérünk lassan a 70-es évekhez, amikor a hidegháború csúcsán a kölcsönös elrettentés politikája zajlott."

