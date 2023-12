Háború Ukrajnában és Izraelben: Kiújultak a harcok gázában, a túszok újabb csoportja szabadult + videó

Megosztás itt:

Izrael újraindította a harcot a Hamász ellen a Gázai övezetben - ezt írta az Izraeli Védelmi Erők az X közösségi oldalon friss reggeli bejegyzésében. A zsidó állam katonasága azt állítja, hogy a Hamász megsértette a tűzszünetet és izraeli területre lőtt rakétát. Szemtanúk fegyverropogásról számoltak be, a The Times of Israel pedig arról írt, hogy megszólaltak a légvédelmi szirénák Dél-Izraelben. Az izraeli légierő pedig csapást hajtott végre Gázában.

A Miniszterelnöki Hivatal közleménye szerint a Hamász „megsértette a keretet, nem tett eleget kötelezettségének, hogy szabadon engedjen minden túszt, és rakétákat lőtt ki Izraelre”.

Mindezt megelőzte, hogy a fegyverszüneti megállapodás részeként az éjszaka lezajlott az utolsó csere, a Hamász elengedett 8 izraeli túszt, Jeruzsálem pedig engedélyezte újabb 30 bebörtönzött palesztin szabadon bocsájtását.

A tűzszünet további meghosszabbítását péntek reggel sem Izrael, sem a Hamász, sem a közvetítőként eljáró Katar nem jelentette be.

Blinken Izraelben, találkozott kollégájával és Netanjahuval és Isaac Hercog államfővel is.

Biden-adminisztráció felhívta Izrael figyelmét arra, hogy a gyakorlatban is léptesse életbe a terveket, amelyekkel mérsékelhetők a civileket ért sérelmek a katonai művelet során.

Az amerikai külügyi szóvivő: Blinken elítélte a szélsőséges erőszakot palesztinokkal szemben Ciszjordániában, és ragaszkodik a tettesek teljes mértékű felelősségre vonásához.

A beszámoló szerint az amerikai külügyminiszter és a Palesztin Hatóság elnökének Ramalláhban tartott megbeszélésén szó volt a Ciszjordániában élő palesztinok "biztonságának és szabadságának" bővítéséről is.

„Rengeteg a kérdőjel. Itt volt egy néhány napos tűzszünet. Milyen fegyverekkel tudta újra felfegyverezni magát a Hamász? Nyilván rengeteg a föld alatti alakulata Egyiptom és a Gázai övezet között. Ha úgy tetszik az egész terület között. Mit mondott Izrael az első pillanatban? Hogy neki háromszáz börtönben lévő palesztin nő és gyerek áll rendelkezésére. Több nem. Ha a háromszázat elosztom hárommal az azt jelenti, hogy száz izraeli túszt tudtak volna kiszabadítani. A kiszabadított túszok eddig egyetlen nyilatkozatot sem adtak. Elvitték őket kórházba megvizsgálták őket stb, ahol kihallgatják őket. Kérdés, hogy tisztában van-e azzal Izrael, hogy a többi túsz hol van. Ki vitték-e őket a gázai övezetből. Föld alatti pincékben, alagutakban vannak? Hol vannak?”

- mondta Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő.

Az Egyesült Államok támogatja Ukrajnát a várható téli orosz támadásra való felkészülésben, ideértve az olyan felszerelések és ellátmány szállítását, amelyekkel segítenek fenntartani a lakosság áram- és fűtésszolgáltatását

Az Ukrajna elleni háború leállítására szólította fel Vlagyimir Putyin orosz elnököt Annalena Baerbock német külügyminiszter csütörtökön, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet konferenciáján az észak-macedóniai fővárosban.

A háború megállításához "nincs szükség tárgyalásokra, és természetesen nincs szükség engedményekre Ukrajna részéről" - mondta a német külügyminiszter. "Amire szükség van, az egy döntés Oroszország részéről, hogy betartja az EBESZ alapelveit, kivonja csapatait, és újra elköteleződik a béke mellett.

A konferencián Oroszországot Szergej Lavrov külügyminiszter képviseli, aki Baerbock beszédét nem hallgatta meg.

Lavrov miatt nem volt jelen az ukrán külügyminiszter, és a balti államok nem képviseltették magukat.

Százéves korában szerdán meghalt Henry Kissinger, az amerikai diplomácia legendás alakja, Richard Nixon és Gerald Ford külügyminisztere, a hidegháború alatti világdiplomácia kulcsfigurája. A vietnámi háborúban a fegyverek elhallgattatásáért Kissinger és vietnami kollégája megosztva megkapta a Nobel-békedíjat 1973-ban. 1977-ig maradt a diplomácia vezetője.

Kissingert az Egyesült Államokban az Izrael és az arab országok közötti közvetítői szerepéért is elismerik. Kissinger májusban ünnepelte századik születésnapját, és évtizedekkel azután is megőrizte a világ vezetőinek figyelmét, hogy visszavonult az aktív politizálástól.

Az orosz védelmi minisztérium egy település bevételét jelentette be. Az orosz összesítés a megsemmisített ukrán katonai célpontok, haditechnikai eszközök között említett meg egyebek mellett egy légvédelmi lokátorokat összeszerelő és javító üzemet, több üzemanyagraktárt, egy Míg-29-es és egy Szu-25-ös repülőgépet és öt harckocsit említ.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és az Ukrajnával határos orosz régiók több településéről jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Zaporizzsja megyei Pologiban két nő megsebesült.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán a déli Odessza megyében tett munkalátogatást, amelyen főként a régió katonai védelméről és a gabona tengeri szállításáról tanácskozott helyi vezetőkkel.

Ukrajna kilenc régiójában 368 településen megszakadt az áramellátás a napok óta tartó zord időjárás miatt.

Oroszország egyre inkább függővé vált Kínától, Moszkva évről évre Pekingnek adja jelzálogba a jövőjét.

Szijjártó Péter azt mondta érvényesülnek a magyar szempontok a NATO ukrajnai támogatási programja kapcsán: csakis nem halált okozó eszközök átadására kerülhet sor, kizárólag önkéntes alapon.

HírTV