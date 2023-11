Háború Ukrajnában és Izraelben: Két magyar-izraeli kislány szabadult ki a Hamász fogságából + videó

Megosztás itt:

Izrael:

A Hamász átadta az október 7-én elhurcolt túszok harmadik csoportját is a Vöröskeresztnek. Az Izraeli hadsereg megerősítette, hogy 14 izraelit és három thaiföldi állampolgárt engedtek el. A négynapos tűzszüneti megállapodás értelmében a Hamász 50 izraeli túszt enged szabadon. Izraelben közben bejelentették, hogy azokat a túszokat, akik nem szabadultak ki, hamarosan meglátogathatják a Vöröskereszt munkatársai. A Hamász még nem reagált a hírre.

Ünneplő tömeg fogadta fogva Izraelben a hazaérkező túszok harmadik csoportját. A 14 izraeli és három thaiföldi állampolgárt a Hamász átadta a Vöröskeresztnek, majd a rafah-i határátkelőn megérkeztek Egyiptomba, onnan pedig izraeli területre léptek. Egyiküket azonnal kórházba szállították. Péntek óta a Hamász összesen 39 izraeli állampolgárt engedett szabadon. Bár a Hamász által fogvatartott túszok pontos száma nem ismert, körülbelül 200 izraeli maradt fogságban a Gázai Övezetben.

Két magyar állampolgársággal is rendelkező gyermek is kiszabadult a Hamász fogságából - jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter Facebook-bejegyzésében azt írta, ezáltal mindhárom olyan magyar túsz visszanyerte szabadságát, aki az izraeli-Hamász megállapodás alapján a szabadon bocsátandó kategóriába tartoztak.

Erre a pillanatra várok 51 napja - Dafna és Ela hazatérnek - érzelmes poszttal ünnepelt a most kiszabadult, magyar állampolgársággal is rendelkező két kislány édesanyja az X közösségi oldalon. A 8 éves Ela és a 15 éves Dafna édesapjuknál, a Nahal Óz kibucban töltötték október első hétvégéjét, amikor a Hamász fegyveresei betörtek hozzájuk. Megölték édesapjukat, élettársát és annak 17 éves fiát, a lányokat pedig elhurcolták.

Szombaton a szintén magyar állampolgársággal is rendelkező Noga Weiszt engedték el a terroristák.

Benjamin Netanjahu közben az izraeli hadsereg egységeit látogatta meg. Azt mondta, mindent megtesznek, hogy az összes túsz kiszabaduljon.

Hétfőn ér véget a tűzszüneti megállapodás, azonban 10 izraeli túszért cserébe a felek meghosszabbíthatják egy nappal. Az Egyesült Államok komoly nyomást gyakorol a felekre, hogy tegyenek további engedményeket egymásnak.

A fegyvernyugvás első három napján a Hamász az október 7-i, Izrael elleni támadás során ejtett mintegy 240 túsz közül már 39 izraelit elengedett, cserébe pedig 117 palesztin rab szabadulhatott izraeli börtönökből.

A Hamász a hétfőn lejáró négynapos humanitárius tűzszünet meghosszabbítását szeretné elérni - közölte a radikális iszlamista szervezet Telegram-csatornáján.

A szervezet célja, hogy a túszokért cserébe Izrael még több palesztin foglyot engedjen el.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök azt mondta, Izrael teljes erővel folytatni fogja hadműveletét a Hamász ellen ha lejár a tűzszünet. Ugyanakkor leszögezte, üdvözölné a fegyvernyugvás meghosszabbítását ha az további izraeli túszok szabadon bocsájtását eredményezné.

Jeruzsálem és a Hamász megállapodásának része, hogy a tűzszünet meghosszabbítható minden 10 elengedett izraeli túszért cserébe egy nappal.

Minden elengedett fogolyért cserében Izrael három palesztint enged ki a börtönből.

Joe Biden telefonon beszélt Netanjhuval a tűzszünetről.

„Néhány órával ezelőtt Netanjhu azt mondta, hogy hajlandó rá -meghosszabbítani a tűzszünetet (Szerk.)- néhány órával azt megelőzően pedig azt mondta, hogy nem hajlandó. Itt van egy probléma: Izrael bejelentette, hogy 300 palesztin nő és fiatal van börtönben. Ezt ha hárommal elosztom 100 izraeli túszt jelent. Tehát az össze többinél már a csere lehetősége nincs meg. Kérdés, hogy a Hamász hajlandó-e plusz túszokat elengedni egy napi fegyverszünetért” -mondta Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő.

Ukrajna:

Három ukrán vadászgépet lőtt le az orosz légvédelem - állítja a moszkvai védelmi minisztérium hadijelentése. Ezzel - olvasható a dokumentumban - 542-re emelkedett a háborúban megsemmisült ukrán repülőgépek száma.

Áramkimaradások voltak az orosz csapások miatt Donyecki régióban, elsősorbam Kramatorszk és Szlovjanszk térségében - írta Telegram csatornáján a régió kormányzója. Az ukrán hadsereg pedig Kupjanszk ipari városának ismételt megszállására figyelmeztetett.

Oroszország és Ukrajna is dróncsapásokat hajtott végre a másik ellen a hét végén.

A moszkvai, a tulai, a kalugai, a brjanszki és a szmolenszki területen összesen 24 támadó drónt semmisített meg az orosz haderő, de olyan sajtóhírek is vannak, miszerint 33 drónnal támadott Ukrajna

Az orosz erők 75 drónnal támadtak egyszerre, amire nem volt még példa a háborúban.

Edgars Rinkevics, Lettország elnöke a Szuszpilne című ukrán lapnak azt mondta: az EU országainak most minden exportált tüzérségi lőszert Ukrajnába kell szállítania.

A Kyiv Independent szerint az államfő úgy fogalmazott, hogy nem szabad harmadik országoknak lőszert eladni, mert az ukránoknak nagyobb szükségük van rájuk.

Az EU korábban egymillió tüzérségi lőszert ígért Ukrajnának egy év alatt, de ennek a leszállítása csak lassan halad.

Szergij Najev, az északi határ védelméért felelős ukrán parancsnok: fel kell készülni arra, hogy Oroszország kiterjesztheti a háborút.

A tábornok azt mondta az ABC Newsnak: ha Oroszország továbbfejleszti a fegyvertechnológiáját és fegyvergyártását, akkor ennek következtében a háború tovább terjedhet Ukrajnán belül, és a keleti-déli területek mellett más régiókat is elérhet.

USA:

Áthaladt a Tajvani-szoroson az amerikai és a kanadai haditengerészet egy-egy hajója, miközben az USA és Kína katonai vezetői tárgyaltak Szingapúrban. Az Egyesült Államok védelmi minisztere a lehetséges konfliktusokra figyelmeztet. Eközben Kína védelmi minisztere legelső nagyobb beszédében kijelentette, az USA elleni háború "elviselhetetlen katasztrófa" lenne a világ számára. Li Shangfu tábornok közölte, hogy "egyes országok" fokozzák a fegyverkezési versenyt Ázsiában. De azt mondta, hogy a világ elég nagy mind Kína, mind az USA számára, és a két szuperhatalomnak közös nevezőt kell keresnie. Li tábornok, aki márciusban lett védelmi miniszter, "hidegháborús mentalitással" vádolta az USA-t, és azt mondta, hogy ez "nagymértékben növeli a biztonsági kockázatokat". Beszédében kijelentette, hogy Kína nem fogja megengedni, hogy az USA és szövetségesei tengeri járőrözése "ürügyet szolgáltasson a hajózási hegemónia gyakorlására".