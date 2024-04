Háború Ukrajnában és Izraelben: Irán egyértelművé akarta tenni, hogy vele ezt nem lehet megcsinálni + videó

Megosztás itt:

Irán szombat éjjel drónokkal és rakétákkal is támadást indított Izrael ellen. Irán a két hete a damaszkuszi konzulátusukat ért csapás miatti válaszlépésnek nevezte a támadást. Teherán és Damaszkusz is Izraelt tette felelőssé a csapás miatt.

A legtöbb ország Izrael mellett áll, miközben Teherán önvédelemre hivatkozik.

„Mi a mai iráni cél? Életben maradni! Óriási támogatást adnak a Hamásznak, Hezbollahnak, iraki szervezeteknek, jemeni húsziknak stb. Soha nem beszélünk róla, hogy közben Iránban az életszínvonal megy le. Óriási a tüntetés, óriási az elégedetlenség a mai rezsimmel. Ez a rezsim sikert akart elérni. (…) Irán egyértelművé akarta tenni, hogy vele ezt nem lehet megcsinálni, de nem akart nagy háborút. Irán tökéletesen tudja, hogy mik a gyenge pontjai.”

- mondta Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő.

„Azt gondolom, hogy Izrael megint kapott egy óriási lehetőséget, hiszen emlékezetnek nézőink október 7-én a borzalmas terrortámadás után a világ nagy része, de a nyugati világ egy emberként besorakozott Izrael mögé, támogatta az Európai Unió, az Egyesült Államok, a NATO tagállamai is. De amikor elindította a harcműveleteket a Hamász ellen, akkor egyre több kritika fogalmazódott meg. (…) Ez egy olyan lehetőség lenne Izraelnek, ha most nem támad vissza, akkor beválthatná később a nemzetközi diplomáciai „zsetonjait” akár az Egyesült Államok felé és az unió politikai vezetése felé, hiszen a legfontosabb küzdelme most a Hamász ellen van.”

- fogalmazott Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhely vezetője.

Eközben Ukrajnában az elmúlt hetek rakétatámadásai miatt nagy az aggodalom.

„A mögöttünk hagyott telet átvészeltük, hiszen a tavalyi évvel ellentétben nem voltak áramkikapcsolások. Mára az energiainfrastruktúra helyzete annyira kritikus, sokak szerint egyenesen katasztrofális, hogy akár az előttünk álló nyári hónapokban is lehetnek áramkorlátozások.”

- számolt be a legfrissebb ukrán eseményekről Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója.