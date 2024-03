Háború Ukrajnában és Izraelben: Felelőtlenebbnél felelőtlenebb kijelentések érkeznek Európából + videó

Megosztás itt:

A Kreml szerint az orosz területet csak úgy lehet megvédeni az ukrán támadásoktól, ha létrehoznak egy olyan ütközőzónát, amely az orosz területeket az ukrán tűz hatósugarán kívülre helyezi – írja a Reuters alapján a The Guardian.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője egy újságírókkal folytatott telefonbeszélgetésen elmondta: intézkedéseket kell hozni a területek biztosítására az ukrán dróntámadások miatt.

Ezeket csak úgy lehet biztosítani, ha valamiféle pufferzónát hozunk létre, hogy minden olyan eszköz, amelyet az ellenség arra használ, hogy csapást mérjen ránk, hatótávolságon kívül legyen – fogalmazott.

Ha a térképre nézünk én továbbra is azt látom, hogy ez az ütköző zóna, vagy elválasztó terület logikusan akár a Dnyepper is lehet, hiszen egy olyan folyamról beszélünk, ami ezen a jórészt sík ukrajnai területen az egyetlen természetes akadály és egy modern hadsereg számára is komoly akadály.

-mondta Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója.

Kigyomlálásra került minden, magyar érdekeket sértő elem az Oroszországgal szembeni tizenharmadik európai uniós szankciós csomagból, amely ugyanakkor nem visz közelebb az ukrajnai békéhez, pusztán látszatintézkedés – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

„Az, hogy hazánk ebben a folyamatban mennyire nehezen és milyen körülmények között kell, hogy a saját véleményét képviselni tudja azt gondolom, hogy majd csak a történelemkönyvekben fogják csak kellő távolságból és megfelelő módon méltatni. Az feltétlenül győzelemmel ér fel, hogy egy ilyen környezetben, egy ilyen háborús hangulatban különösebb olyan nemtelen retorzió nélkül, melyek azért a múltban gyakoribbak voltak, hazánk a konstruktív tartózkodás intézményét vagy éppen az üres székek politikáját alkalmazni tudja”

-fogalmazott ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég jogi szakértője.