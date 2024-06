Háború Ukrajnában és Izraelben: Európa visszaküldi az Ukrajnából menekülteket? + videó

"Jelen pillanatban több mint hat millió ukrán tartózkodik Ukrajnán kívül menekültként szerte a világban, amiből szinte teljes egészében, azaz közel hat millió fő az Európai Unió területén tartózkodik. (...) Jelenleg is érvényes az ideiglenes védelmi irányelv, aminek értelmében 2025 március 4-ig az ukrán menekültek továbbra is kötetlenül és korlátalnul az Európai Unió területén maradhatnak."

