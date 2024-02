Háború Ukrajnában és Izraelben – Eszkalálódik a vörös-tengeri válság

Megosztás itt:

2023 márciusában az EU védelmi és külügyminiszterei megállapodtak a közös lőszervásárlás tervéről. Ukrajnának 1 millió tüzérségi lövedéket ígértek egy éven belül. Ám ez eddig nem valósult meg.

Most azonban Johanna Bernsel, az Európai Bizottság Védelmi Ipari Bizottságának szóvivője jelentette be, hogy az idei tél végéig az Európai Unió legyártja az Ukrajnának ígért egymillió darab tüzérségi lövedéket.

„Alapvetően a pénzre az állam működtetése, a haderő működtetése szempontjából van szüksége Ukrajnának. Mivel az állam adóbevételei rendszeresen nem fedezik a szükséges kiadásokat. (…) Minél inkább belemegyünk a háborúba annál inkább csökkentek az állam adóbevételei. Ez magyarázható azzal is, hogy a vállalkozások megszűntek, külföldre mentek, illetve az adóalanyok száma is csökken mind a mozgósítások miatt, mind a sérülések és halálozások miatt a fronton. De amire kifejezetten szüksége van jelen állás szerint Ukrajnának a fronton, az a tüzérségi gránátok és ez a legszűkebb keresztmetszet ukrán szempontból, mivel ahogy beszéltük is Ukrajnánál hagyományosan nincsen egy megfelelő termelési kapacitás termelői oldalról, ami a szükségletet ki tudná egészíteni”

-mondta Hidegkuti Konstantin, nemzetközi kapcsolatok szekértő, a Moszkvater.com állandó szerzője.

Tavaly a jemeni húszik hadat üzentek a Vörös-tengeren át folyó kereskedelemnek. Három hónap elteltével azonban a válság az élelmiszer-kereskedelmet is elérte, a romlandó gyümölcs- és zöldségszállítmányok késése súlyos károkat okoz az exportőröknek és a gazdáknak.

„Elég bonyolult. Olyan fázisban van, amit úgy mondhatunk, hogy eszkalálódik. Például pár napja rakéta támadás ért egy amerikai bázist. Ez nincs direkt kapcsolatban a Vörös-tengerrel, de az amerikaiak úgy érzik, hogy támadást kaptak és valahol szükség lenne egy visszaválaszra. Az okozz egyfajta feszültséget, hogy most a Vörös-tengeren vagyunk vagy szélesedik ez az egész”

-mondta Byrappa Ramachandra, a Magyar Külügyi Intézet kutatója.