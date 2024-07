Háború Ukrajnában és Izraelben: Erőt akartak demonstrálni Oroszországgal szemben a NATO-csúcson + videó

"Oroszország azt mondta, hogy két dolgot kér, hogy tartsák be a minszki egyezményt és Ukrajna ne legyen a NATO tagja. Tehát nem szeretne egy közös határt a NATO-tagállamokkal. Ez érthető Oroszország saját védelmi szempontjait tekintve. Nyilván Zelenkszkijnek kellett valamit mondania, erőt akartak demonstrálni Oroszországgal szemben, de nyilvánvalóan Jens Stoltenberg, NATO-főtitkár, aki távozik posztjáról és a tagállamok is tisztában vannak vele, hogy nincs konszenzus."

