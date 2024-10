Háború Ukrajnában és Izraelben: Eltérően kezelné Kamala Harris és Dondald Trump a Milton hurrikánt + videó

Megosztás itt:

Németország 1,4 milliárd eurós katonai segélycsomagot küld Ukrajnának

"Ha megnézzük a német gazdaság 2022 óta nem tud magára találni az orosz energiahordozók elvesztéséből és látható, hogy miután a német gazdaság az Európai Unió motorja, emiatt az Európai Unió is a hajtókarokat elkezdte kissé kidobálni a motorblokkból. Gazdasági szempontból ha az ukrajnai támogatásokat nézzük, akkor érdemes megjegyeznünk azt, hogy igen vannak tervek és elképtelések, hogy 2025-re jelentősen visszavágják az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást, ami nagyon szép és jó, de csak addig amíg meg nem nézzük, hogy hogyan fog ez valójában megvalósulni."

- fogalmazott Hidegkuti Konstantin, nemzetközi kapcsolatok szakértője, a moszkvater.com állandó szerzője.

A hurrikánkezelés hatása az amerikai elnökválasztásra

"Amikor két hét eltéréssel két ekkora hurrikán csap le, nagyjából ugyanarra a területre az Egyesült Államokban, akkor mindenképp a kettőt együtt kell kezelni. Ha kampánybefolyásolási tényezőről van szó, akkor ez tulajdonképpen a legnagyobb októberi meglepetés: Lehetett számítani arra, hogy lesz egy hurrikán, de arra, hogy kettő, arra már kevesen számíthattak. (...) A perdöntő napok most fognak jönni, amikor a Milton következményeit kell majd valahogyan elhárítaniuk. Nem tudom hogyan fogják megoldani, hogy legyen erre forrás, mindenképpen óriási kihívás elé néznek Florida állam hatóságai is, de a szövetségi hatóságok is, akiknek ilyenkor kötelességük segítséget nyútani."

- mondta Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője.