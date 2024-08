Háború Ukrajnában és Izraelben: Egyre több nyugati vezető mondja ki, hogy elég volt a migránsokból + videó

Megosztás itt:

Őrizetbe vették a németországi késelőt, az Iszlám Állam videót tett közzé

"Azt kijelenteni, hogy leszabályozzuk, hogy mostantól hány centis késsel lehet az utcára menni, ez kabaré. Ez azt jelentené, hogy odamennek mindenkihez lemérni, hogy hány centi a kése? Nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy a nyugat-európai társadalmak elkezdtek megfordulni és elegük van a migránsokból. Elegük van abból, hogy jelentős részük nem tud és nem is akar integrálódni, nem akar dolgozni, szociális segélyből él és egy viszonylag nagy részük kötődik a terrorizmushoz. Nem azt mondtam, hogy minden migráns terrorista, de azt mondtam, hogy migránsok között viszonylag nagy számban lehet terroristákat találni. Ez a fiú két évvel ezelőtt jött be Szíriából. Egy év után kiutasítják. Hova? Abba az országba, ahol belépett az Európai Unióba, ez Bulgária. Mi a válasz? Eltűnt. Hogy tűnthet el valaki, akiről tudjuk, hogy melyik migránsszállón él? Most kést vesz elő és gyilkol. Miért? Mert nem tud integrálódni."

- mondta Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő.

Terrortámadásoktól tartanak Olaszországban a németországi késelés miatt

"Olaszország megemelte a készültségi fokozatot. A lakosság ebben az esetben sokat nem érzékel, mert az Olasz Köztársaságban a rendvédelmi erőknek a közterületeken való jelenléte roppant erős és már évtizedek óta így van. Köszönhető ez annak, hogy Olaszország talán egy kiemelt turisztikai központja a világnak és Olaszország eminens érdeke, hogy fenntartsa a közbiztonságot éjjel-nappal. Az olasz utcákon, köztereken rengeteg kis mozgó erődítmény is van, ahol bármikor, akár az éjszaka közepén is meg lehet találni megfelelő számban a kellő erőket."

- mondta Szomráky Béla, Olaszország-szakértő.