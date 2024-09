Háború Ukrajnában és Izraelben: Drámai Trump-Harris vita jön Amerikában? + videó

Olaf Scholz először beszélt nyíltan arról, hogy Moszkvának is részt kell venni a diplomáciai rendezésben. A szövetségi kormányfő azonban azt is hozzátette, hogy Berlin továbbra is támogatja Ukrajnát. A Kreml csak a médiából értesült Olaf Scholz német kancellár „béketervéről”, de nem utasít el eleve semmilyen rendezési lehetőséget – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára.

