Háború Ukrajnában és Izraelben - Benjamin Netanjahu a lemondását tervezi? + videó

Továbbra is a Gázai övezetben zajló túszcsere és a vele párhuzamos átmeneti tűzszünet a legfontosabb és egyben legérdekesebb téma a lassan két hónapja kirobbant háború kapcsán. Szakértőink szerint mind a két fél igyekszik megerősíteni a pozícióját a jelenlegi helyzetben.

Közben mind a Hamász által szabadon engedett túszok szörnyű kínzásokról számoltak be, amit korábban mi is megírtunk. A gyerektúszokkal például végignézették a videókat, ahogyan a palesztin terrorszervezet mészárlásba kezd, amivel ki is robbant a háború.

Az adásban szakértőink elmondták a véleményüket arról is, hogy egyes hírek szerint Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő a lemondását tervezheti. Szó esett még műsorunkban az európai gázellátásról, az olajárak mozgásáról is, illetve arról, hogy mennyire befolyásolhatja a migrációs kérdést Európában a múlt heti holland választás végkimenetele.

A teljes adás: