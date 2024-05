Háború Ukrajnában és Izraelben: Az oroszok ellen bevetett amerikai fegyverek mélyítik a háborús válságot + videó

A Háború Ukrajnában aktuális adásában Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő számos pontját érintette elemzésében az orosz-ukrán háború legújabb fejleményeinek. Ezek között szerepelt, hogy az Egyesült Államok vezetése nem engedte meg Ukrajnának, hogy az orosz mélységi területeken vessék be az ukránok az USA-tól kapott fegyvereket, illetve azokat csak Harkivnál alkalmazhatják az oroszok ellen. A biztonságpolitikai szakértő rámutatott: Nagy Britannia és Franciaország képviselői a nyugati fegyverek bevetésének lehetőségét szorgalmazzák, az Egyesült Államok és Németország pedig azt, hogy ezeket a nyugati fegyvereket ne vessék be az ukránok az oroszok ellen. Ez utóbbi álláspont a NATO fő irányelve ebben a témában, mondta Nógrádi György, aki hozzátette, hogy a háborúval párhuzamosan folytatódik a halottak számával kapcsolatos propaganda, Zelenszkij is alacsony számokat közölt e téren, miközben a nyugaton zárolt orosz vagyonra ácsingózik, amiből egyelőre vajmi keveset látott Ukrajna.

