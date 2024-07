Háború Ukrajnában és Izraelben: Az EU felrúgta az

Megosztás itt:

"A szerepek leosztásából egyértelműen látszik, hogy van egy jó rendőr-rossz rendőr. Az a páros, amit a zsarufilmekben megszokhattunk és ebben az esetben kivételesen nem Magyarország a rossz rendőr. Itt most Szlovákia játsza a keményeket mondó szerepet és Magyarország az, aki a jófiú szerepet kapta. (...) Az alapvető gondot az jelenti, hogy ezek a lépések alapvetően barátságtalanok és számomra megdöbbentő, hogy az Európai Unió képes a tagállamaival szemben egy külső szereplőt előtérbe helyezni. Hagyjuk, hogy Ukrajnáról van szó. Bármilyen esetben egy szövetség csak akkor tud erős lenni, ha a szövetséges tagok érdekei egy irányba mutatnak"

-mondta Somkuti Bálint, az MCC kutatója, biztonságpolitikai szakértő.

Az időjárás hatása az európai gabonapiacra

"Az elmúlt hét az itthoni terméskilátásoknak egyáltalán nem segített. Például a kukoricánál további kritikus helyzet alakult ki és most már azokon a területeken is ahol nem gondoltunk arra, hogy komoly terméscsökkenés bekövetkezhet, már sajnos ott is. Alapvetően abból fakad, hogy a talajoknak a felső 20-50 cm-es rétegében a nedvesség lényegesen lecsökkent és tovább csökkent az a felvehető vízmennyiség, amely a talajok mélyebb rétegeiben van. Még egy hónapja a talaj 50-100 cm-es rétegeiben telítettek voltak a talajok vízzel, most már az is kezd kiszáradni."

- mondta Bidló Gábor, a BudaGabona ügyvezető igazgatója.