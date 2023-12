Háború Ukrajnában és Izraelben - Az EU elkezdi a csatlakozási tárgyalást Ukrajnával és Moldovával + videó

Megosztás itt:

Az Európai Tanács úgy döntött, hogy megkezdi a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával – jelentette be az X-en Charles Michel, a Tanács elnöke. Hozzátette azt is, hogy Georgia megkapja a tagjelölti státuszt. A bejegyzésből kiderül az is, hogy amint Bosznia-Hercegovina eléri a tagsági kritériumok szükséges mértékét, vele is megkezdik a tárgyalásokat. Az Európai Tanács felkérte a Bizottságot, hogy márciusig készítsen jelentést a döntés meghozatala érdekében.

Ukrajna jövőbeni EU-tagsága kapcsán megjegyezte: a döntés rendkívül erős politikai üzenetet hordoz az Unió támogatásáról, és megmutatja Kijevnek, hogy a Közösség Ukrajna oldalán áll.

A brüsszeli csúcs a hosszútávú uniós költségvetés felülvizsgálatának vitájával folytatódott. Ukrajnának négyéves időtartamra szánt 50 milliárd eurós támogatás.

Orbán Viktor miniszterelnök elhagyta a termet, amikor a bővítésről szóló döntés született - közölte egy nemzeti tisztviselő és egy uniós diplomata, akiket tájékoztattak a megbeszélésről. Ez tette lehetővé, hogy az Európai Tanács egyhangú döntést hozzon.

A csúcstalálkozót megelőzően Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Brüsszel számára még túl korai lenne megkezdeni a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával.

Magyarország nem tartja felkészültnek Ukrajnát az uniós tárgyalások megkezdésére, ezért nem vett részt az arról tartott szavazáson. Ezt mondta Brüsszelben a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs kiemelte: 26 uniós tagállam ugyanakkor másképpen gondolja ezt, ezért az egyeztetést követően Magyarország úgy döntött, hogy elhagyja az üléstermet és nem vett részt a szavazáson. Ezzel hazánk nem akadályozta meg a döntés meghozatalát, de nem is vállalja a felelősséget ezért az elhibázott döntésért - tette hozzá Orbán Balázs.

Az Európai Unió döntése, hogy megkezdi a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával, "győzelem" a háború dúlta ország számára, de "egész Európa" számára is - jelentette ki a már Kijevben tartózkodó Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

„Minden létező vezető a világon azt mondja, hogy minél több pénzt adunk annál tovább tart a háború. (…) Zelenszkij megint zsarolta a világot, rendkívül érdekes volt. Több interjút adott. Egyikben az volt, hogy Putyinnal nem lehet tárgyalni, mert hazudik. Putyin tartott egy nagyon érdekes sajtótájékoztatót. Zelenszkij létre akarta hozni az ukrán-latin-amerikai csúcsot, nem jött létre. Találkozni akartak Brazília új megválasztott vezetőjével, nem ment oda a Lula. Tehát látszik, hogy a Zelenszkij féle politika kopik” – mondta Nógrádi György.

OROSZ-UKRÁN HÍREK

Újabb orosz sikerekről számolt be Moszkva. A Föderáció védelmi minisztériuma arról tájékoztatott: a frontvonal több pontján visszaverték az ukrán támadásokat. Az ukránok egynapi vesztéségét több száz katonában adták meg. Emellett célzott drón és rakétacsapásokat hajtottak végre Ukrajna több pontján.

Akkor lesz béke Ukrajnában, amikor Oroszország elérte céljait a különleges hadműveletben, ezek pedig változatlanok - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. A célokat Ukrajna nácitalanításában és semlegességében határozta meg. Azt hangoztatta, hogy mivel Kijev nem akar tárgyalni, Moszkva "kénytelen" katonai eszközöket alkalmazni. Kifejezte meggyőződését, hogy Oroszország győzni fog.

Robert Fico szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnökről azt mondta, hogy nem oroszbarát, hanem nemzetbarát politikusok, akik a saját hazájuk érdekeit védelmezik. De ilyen politikus nincs több, egyszerűen nincs, nem is tudom, hogy ez mivel áll összefüggésben, ez a nagy testvértől, az Egyesült Államoktól való nagy függéssel áll kapcsolatban.

Nincs jele annak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a békére készülne, ezzel szemben a Kreml egy hosszú és durva háborúra rendezkedik be - jelentette ki a NATO-főtitkár Brüsszelben. Jens Stoltenberg azt mondta: katonai segítség leállítása meghosszabbítaná a háborút, nem pedig véget vetne annak.

IZRAELI HÍREK:

Az izraeli hadsereg humanitárius megfontolásból négyórás "taktikai" tűzszünetet tartott tegnap Rafah egyik városnegyedében. Célja, hogy lehetővé tegyék a palesztin civilek számára készleteik feltöltését, például élelmiszer és víztartalékaik biztosítását.

Közben a Gázai övezet északi részén, a Kamal Advan Kórház területén fegyvereit átadva megadta magát a Hamász palesztin iszlamista szervezet mintegy hetven fegyverese,

Az ENSZ nem képes szervezetten osztani az élelmet a háború dúlta Gázai övezetben, mert már olyan súlyos ott az éhínség - közölte Genfben a világszervezet palesztin menekülteket segítő ügynökségének. Az övezet déli részén kialakított menedékhelyeken várakozók pedig éppen emiatt kiszámíthatatlanul jutnak élelmiszersegélyhez. Az éhínség az utóbbi pár hétben ütötte fel a fejét.

Az Egyesült Államoknak történelmi felelősége van abban, hogy a lehető leghamarabb tartós tűzszünet jöjjön létre a Gázai övezetben - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török államfő Joe Biden amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetésében.

A jemeni lázadók ismét megtámadtak és kis híján eltaláltak egy konténerhajót, rakétájuk a vízbe csapódott. A húszik egy hongkongi zászló alatt közlekedő konténerhajót vették célba.

Oroszország kész kórházat nyitni a Gázai övezetben, de Izrael egyelőre nem támogatja ezt - mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök.

A brit kormány megtiltotta olyan izraeli telepesek nagy-britanniai beutazását, akik palesztin civilekre támadtak. David Cameron brit külügyminiszter állásfoglalásában úgy fogalmazott, hogy "a szélsőséges telepesek, akik palesztin polgári személyeket vesznek célba és gyilkolnak meg, az izraeliek és a palesztinok biztonságát egyaránt aláaknázzák".

HírTV