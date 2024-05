Háború Ukrajnában és Izraelben: Az az oldal akar háborút, amelyik a hatalmát félti

Megosztás itt:

Egyre erősebb nyilatkozatok hangoznak el nyugati politikusoktól, különösen a francia elnöktől a katonáik Ukrajnába küldésével kapcsolatban. Emmanuel Macron már többször is kijelentette, hogy ő ezt nem hajlandó kizárni, és bár az orosz elnök határozottan jelezte, hogy ezzel a háború kiterjesztését kockáztatják, azóta más uniós vezetők is csatlakoztak a francia elnökhöz.

"Itt nagyon nagy túlzásokba esnek, meglepő módon baloldali politikusok. A baloldal eddig hagyományosan a háborút ellenezte, mert egyrészt az ő szavazóit, a munkásokat és a kisembereket vitték volna el meghalni a háborúba, másrészt az egész eszmerendszerük a békére épült. Most ez megfordult és a leghangosabb hírek a baloldalon vannak. Ennél egyértelműbben semmi nem mutatja azt, hogy ki van a hatalmon valójában a nyugati világban és milyen eszmék, amelyek valójában dominálnak. Az az oldal akar háborút, amelyik a hatalmát félti egy esetleges konfliktusban, hogy elveszíti. Innentől az a fajta úszítás és pszichózis, amit látunk az egyértelműen arra utal, hogy nyugaton felmérték, hogy az ukrán honvédő háborút, amit ők teljesen feleslegesen tettek nyugati egzisztenciális kérdéssé, bizony el is veszíthetik és ennek súlyos következményei lesznek."

- mondta Somkuti Bálint, biztonságpolitikai szakértő.

Az Európai Bizottság néhány területen újragondolta a közös agrárpolitika előírásait

"Végülis ami megszületett az elmúlt napokban döntéshatározat és amit az Európai Parlament is már jóvá hagyott, pont azoktól a korábbi nagyon durva szigorításoktól történő visszalépések voltak, amik a tüntetéseknek az egyik kiváltó oka volt és az egyik kérés volt. Ha úgy tekintjük, akkor született eredmény, a gazdatüntetések valamit elértek, de továbbra is ez a rendszer, amiben most a pozitív döntés megszületett, gyakorlatilag mind egy nagy csomagba tartozik bele. Méghozzá a helyes mezőgazdasági és környezeti állapot fenntartásának a követelményrendszerébe."

- fogalmazott Bidló Gábor, a BudaGabona ügyvezető igazgatója.