Háború Ukrajnában és Izraelben: Az amerikai elnökválasztáson múlhat az orosz-ukrán háború vége + videó

"A 75 éves kínai-magyar kapcsolat, amiről úgy nyilatkozott a kínai elnök, hogy soha nem volt még ilyen jó, egy olyan cúcstalálkozóban öltött most testet, amely kivívja a nyugati országok irigységét is. (...) Amit a magyar megállapodásokról tudni kell, akár a nukleális megállapodásról, akár az "Egy út, egy övezet" kezdeményezés keretében kötött struktúrális, infrastruktúrális és stratégiai jellegű megállapodásokról vagy éppen a turisztikai jellegű megállapodások megkezdéséről, hogy ezek mind-mind egyrészt Kína geopolitikai jelentőségét is növelik, de Magyarországét legalább annyira, hogy méginkább. Hiszen bár az Eurpai Unióban ezt nem hirdetik, számos tagállam egyenként is szoros kereskedelmi kapcsolatokat ápol Kínával, viszont a nyugati mainstream geológiai nyomása miatt nem tudnak és nem képesek jó kapcsolatokat kialakítani"

"Ez mind egy óriási csomag része, amiből nagyon nagy viták vannak az Egyesült Államokban. A NATO pedig el akar fogadtatni egy olyan 100 milliárd dolláros csomagot, hogy 5 év alatt ezt kaphassa meg Ukrajna és ne lehessen beleszólni. Arra készülnek, ha Trump amerikai elnök lesz, akkor ezt a csomagot bármi történik kapja meg Ukrajna. Trump kb 3 másodperc alatt fogja a csomagot leállítani. Tehát, amit most mondanak, annak megint nincs realitása. Most csepegtetik a különböző dolgokat, de az alapvető helyzet a frontokon dől el, ahol Ukrajna sokkal gyengébb minden nyugati támogatás ellenére is és nem tud stratégiai áttörést a frontokon elérni."

