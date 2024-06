Háború Ukrajnában és Izraelben: Amit az Unióban csinálnak az keresztülvihetetlen és Európa-ellenes + videó

Megosztás itt:

A sorkatonaság és migrációs kérdése is változhat a EP-választások után?

"Remélem, hogy a migrációs csomag is módosulásokon megy át, mert amit most csinálnak az keresztülvihetetlen és Európaellenes. Európába nem migránsok kellenek. Európának a saját nyugdíjasai kellenek, a saját jól képzett szakmunkásai stb. Amit mondtak, hogy a migráns egy érték és a volt német szociáldemokrata kancellár azt mondta, hogy a migráns többet ér, mint az arany. Hát én adok neki néhány migránst, ha aranyat küld cserébe... Rendkívül buta nyilatkozatok tömkelege hanzott el és Európa elment a Néppárttól jobbra, meglátjuk, hogy ez milyen eredményre fog vezetni."

- fogalmazott Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő.

AZ EP-választások hatása az orosz-ukrán háborúra

"Egyértelműen kitűnik az ellenzéki politikai térfélből most az, hogy Orbán Viktor politikája mennyire követendő példa ha az Európai Unió jövőjének meghatározásáról van szó. Hiszen ha megnézi valaki Magyar Péter nyilatkozatait, akkor egyértelmű, hogy ő is hasonló módon gondolkozik a migráció kérdéséről vagy akár a föderális Európai Unióról. De az is érdekes, hogy mi az amit a magyar választók szeretnének. Pont a választások utolsó pillanataiban egy új közvéleménykutatás került napvilágra, ami azt mutatja, hogy a magyar emberek 75%-a azt várja el a Brüsszelbe delegált Európai Parlamenti képviselőktől (...), hogy a kormánynak az EU-s politikáját kövessék"

- mondta Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője.