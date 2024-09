Háború Ukrajnában és Izraelben: Amit a németek prezentálnak az egy Patyomkin-falu + videó

Megosztás itt:

Németország nem fogja megengedni hogy Ukrajna német fegyverekkel indítson támadásokat.

"A németek rendkívül óvatosak. Németországban van a legnagyobb amerikai bázis az Egyesült Államok területén kívül. A németek számára egy agyrém az, hogy német harckocsik mennek orosz területen. Ők 40 éve ezt kirpóbálták. (...) A lakosság jelentős része, főleg a keletnémet területeken, ahol Szovjet megszállás volt, ezeken a területeken kő keményen elítélik a Oroszország elleni háborút. Értelmetlennek tartják."

- fogalmazott Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő.

A németeknél betelni látszik a pohár, a valóság ráborul a kormányra

"Az egész határellenőrzés kérdésköre, amit most a német akcionizmus prezentál, az egy Patyomkin-falu. Minden sajtóorgánum tele van azzal, hogy a németek most lezárják a határokat és nem lehet majd bemenni Németországba. Ez sajnos nem igaz. A határellenőrzéseket valóban felállították a határátkelőhelyeken, hogy a falvakat hogyan védik arról nem volt sehol sem szó. A határellenőrzés arról szól, hogy megállítanak autókat szúrópróbaszerűen, megnézik, hogy ki ül benne, jogosult-e Németországba beutazni vagy nem. Ezáltal rengeteg kőrözött bűnözőt elfognak, (...) de ha jön valaki és azt mondja, hogy ő menedékjogot akar kérni, akkor adnak neki egy cetlit, hogy egy menedékhelyre vonuljon be saját lábon. Oda vagy jelentkezik az illető vagy nem."

- mondta Vida Ákos, újságíró.