Háború Ukrajnában és Izraelben: A világ mozgásai igazodásra sarkallják az országokat + videó

Megosztás itt:

Még Donald Trump előtt odaadja az USA a 6 milliárd dolláros segélyt Ukrajnának

"Ami történt az Egyesült Államokban, illetve történik máshol is a világban, ezt érdemes hozzátenni, mert Oroszországban volt egy Orosz-afrikai csúcs, ami mutatja, hogy milyen újraszálazott kapcsolatok alakulnak a világban, vagy milyen orosz gazdasági hídfőállások alakultak ki. Tehát minden irányú mozgás, ami történik most a világban és az amerikai elnökválasztás nyilván a legfrissebb változó ebben, az minden konfliktuszónát, illetve minden országot és politikus most igazodásra sarkall. Ennek megfelelően egy átmeneti idő van, amiben kezdenek az új erőviszonyok kirajzolódni."

- mondta Tóth Máté, nemzetközi jogász.

Az ukrán mezőgazdaság kilátásai Donald Trump gazdaságpolitikájának tükrében

"Az Egyesült Államoknak van egy teljesen sajátságos és egyedi rendszere, ez a határidős piacok rendszere, a tőzsdei rendszerek kialakítása. Ennek az a lényege, hogy meghatározott minőségű termékeket, egy meghatározott keretfeltétel rendszerben a tőzsdén jegyeznek. (...) Ez az ami az egész világon egy iránymutatót ad, hogy melyik terméknek merre mozdul az ára, illetve mi az az árszint, ami itt kialakul. (...) Az, hogy ez elnök hogy áll a termelőkhöz, a nemzetközi piacon való mozgáshoz ezekben az árakban is visszatükröződik."

- mondta Bidló Gábor, a BudaGabona ügyvezető igazgatója.