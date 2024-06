Háború Ukrajnában és Izraelben: A szovjet időszakban volt hasonló viszony Korea és Oroszország közt + videó

"Ahogy most Putyint fogadták Észak-Koreában gyakorlatilag csak Hszi Csin-ping volt az egyedüli olyan vezető, aki egyáltalán hasonló mértékű, grandiózus eseménysorozattal fogadta. (...) Gyakorlatilag ez a bejelentett átfogó barátsági és biztonsági, mindent magába foglaló egyezmény az gyakorlatilag olyan, mintha visszatekertük volna az időt 1991-ig. Most olyan változás állt be a koreai-orosz viszonyba, ami legutóbb a szovjet időszakban volt hasonló"

