Háború Ukrajnában és Izraelben: A német sajtó tovább szítaná a feszülséget Magyarország és az EU között + videó

Vlagyimir Putyin katonai konfrontációra készül a NATO-val német hírszerzők szerint

"Amit itt látunk a németeknél, az inkább egy politikai performansz, mint egy komoly szakmai titkosszolgálati jelentés, hiszen azt nyilvánvalóan ők is zárt ajtók mögött mondják el. Ami itt elhangzik az alapvetően a nyilvánosságnak szól, illetve a politika nyelvén akár a külföldnek is. Itt most konkrétan az oroszoknak, hogy látjuk azt, hogy milyen aktívak vagytok nálunk, mi ismerjük a tevékenységeteket és nem szeretnénk ha ez méginkább durvulna. (...) Összességében, amit itt hallunk az a politika, a mindenkori kormány által megigényelt megnyilvánulás volt. "

- fogalmazott Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója.

Német reakciók Orbán Viktor EP-beszéde kapcsán

"Elsősorban a békemisszióját kritizálták, melyben természetesen a tényeket elferdítve azt állították, hogy ő az EU soros elnökeként ment el Moszkvába, Pekingbe, mely természetesen nem igaz. Orbán Viktor mindig azt hangoztatta, hogy ő magyar miniszterelnökként ment el, mert el akarta indítani a kommunikációt a béketárgyalások megkezdése érdekében. (...) A német sajtó összességében olyan ellentmondásos beszédet festett le, amely tovább fokozza Magyarország és az Unió többsége közötti feszültségeket és alapvető nézeteltéréseket tárt fel a migráció, az energia és az éghajlat politika terén."

- mondta Vida Ákos, újságíró.