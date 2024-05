Háború Ukrajnában és Izraelben: A gyerekeink életét kockáztatják a háborúpárti politikusok + videó

"Melyik olyan Európai Uniós tagállam volt, amelyik olyan fegyvert adott Ukrajnának, amellyel képesek lehenek orosz területeket támadni? Egyedül Franciaország. Macron már elmondta a véleményét. Tehát akkor Josep Borell az ő nevében beszélt. (...) Jens Stoltenberg is leköszönni készül, Emmanuel Macron is. Ők már a következő állásukért lobbiznak. A mi felelősségünkre, a mi vérünket, a mi jövőnket, a gyerekeink életét kockáztatva teszik meg mindezt."

