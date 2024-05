Háború Ukrajnában és Izraelben: A Ficót védendő őrségnek gyakorlatilag minden része megbukott + videó

"Kétségtelen, hogy a polarizálódás az elmúlt években fölerősödött, de nem csak Szlovákiban, Magyarországon is és az összes fejlett nyugati országban. Hogy ez most a közösségi médiumok, a sajtóetikai elvek felrúgása miatt történt arról órákon keresztül lehetne vitatkozni. Szlovákiában nem volt érezhető ez az elképesztő polarizálódás"

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.