Háború Ukrajnában és Izraelben: A Fehér Ház szerint Észak-Korea legalább 3 ezer katonát küldött Oroszországba + videó

Megerősítette a Fehér Ház, hogy észak-koreai katonák érkeztek Oroszországba

"Alapvetően érdemes a dél-koreai védelmi minisztériumnak vagy a titkosszolgálati jelentéseknek elébe menni, mert mondhatjuk, hogy miután testvér népekről beszélünk azért jobban értenek Dél-Koreából Észak-Koreába, mint mondjuk Ukrajnából Észak-Koreába. Jelen helyzetben azt látjuk, hogy egy 10-13 ezer fős kontingens lehet az, amit Észak-Korea jelen tudásunk szerint Oroszországba küldene és ebből érkezett meg eddig két-három ezer fő. Ezt a számot az Egyesült Államok védelmi minisztériuma dobta be. Itt is úgy kell elképzelni, hogy vélhetően Észak-koreai kikötőkben "málházzák be" a személyi állományt nagyobb deszant hajókba, onnan viszik át őket orosz kikötőkbe. Oroszországon belül a kiképzésük ezeknek a csapatoknak a keleti övezet területén zajlik. Egyelőre továbbra sem jelentek meg ezek az erők kifejezetten a frontvonalon és nagy valószínűséggel nem is fognak."

- fogalmazott Hidegkuti Konstantin, nemzetközi kapcsolatok szakértője, a moszkvater.com állandó szerzője.

A lét a tét? - Az EU mezőgazdaságának jövőjéről készült jelentés

"Ursula von der Leyen felkérésére egy olyan 29 főből álló csapat jött létre, akik alapvetően foglalkoztak már stratégiai fejlesztésekkel, előrejelzésekkel elsősorban mezőgazdasági téren. Ennek a csapatnak a vezetője egy németországi professzor egyébként, aki az elmúlt években a német kormány melletti mezőgazdasági fejlesztési és stratégiai iránymutatások politikájával foglalkozott. (...) Összességében ez egy 110 oldalas anyag, tehát elég komoly dokumentum, melynek 5 fő programpontja van. Alapvetően azzal foglalkozik, hogy a tavaszi gazdatüntetések után elkezdődött párbeszéd után a brüsszeli bürokraták a stratégiai továbblépés irányába a termelők felé milyen összehangot alakítsanak ki."

- mondta Bidló Gábor, a BudaGabona ügyvezetője.